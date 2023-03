Tanzen auf Rollschuhen Ein Besuch in Deutschlands einziger Rollschuhdisco

Knapp ein Drittel der Gäste steht zum ersten Mal auf Rollschuhen. Genauso viele müssen sich erst wieder an die vier kleinen Rollen unter ihren Füßen gewöhnen. Und ein weiteres Drittel sind echte Profis. Die erkennt Ismail Boulaghmal mit einem Blick auf die Tanzfläche der Rollschuh, die er zusammen mit seinem Freund Hamza Haimami Ende Februar in Köln eröffnet hat. Die verbleibenden zehn Prozent liegen wohl irgendwo dazwischen. So wie ich.