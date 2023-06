Kirchentag Kann KI auch Gottesdienste halten?

Der Text kommt von einer KI. Schon in Wien, seinem derzeitigen Arbeitsort, hat Simmerland einen Testlauf absolviert, er betritt also nicht komplettes Neuland. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Rahmen vorgeben, im Fall des Kirchentags: Es ist Evangelischer Kirchentag 2023 in Nürnberg und Fürth. Und sie soll als KI eine Predigt halten“, sagt Simmerlein. „Wenn man diese Rahmenbedingungen nennt, schreibt sie etwas Entsprechendes und „merkt“ sich, was sie schon zuvor gesagt hat. KI ist nicht allwissend, man muss ihr Stützräder geben.“