Einfache Verbindung : Lenovo Thinkphone - Smartphone-Kumpel für Windows-Notebooks

Las Vegas Nahtloser Datenaustausch zwischen Computer und Smartphone ist bisher vor allem eine Stärke von Apple. Mit dem Thinkphone gibt Lenovo Windows-Notebooks ein Android-Smartphone zur Seite.

Das Android-Smartphone kann sich per WLAN mit dem Notebook verbinden. So lässt sich nicht nur die Mobilfunkverbindung teilen. Auch kopierter Text, aktuelle Fotos oder gescannte Dokumente wandern so nahtlos auf den PC oder zum Smartphone und können dort in den entsprechenden Apps genutzt werden. Über den Dateimanager können auch nahtlos allerlei Dokumente hin- und hergeschoben werden.