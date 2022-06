Cyber-Kriminalität : Mehrere Cyberangriffe auf die Grünen

Bereits am 30. Mai habe es einen Angriff auf das IT-System der Partei gegeben, woraufhin die Partei Anzeige erstattete. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die Grünen sind offenbar in den vergangenen Wochen mehrmals Opfer von Hackern geworden. Alles deute darauf hin, dass die Attacken vom selben Angreifer ausgehen, heißt es.

Die Grünen sind in den vergangenen Wochen mehrfach von Hackern angegriffen worden.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins gelang es den bislang unbekannten Angreifern, auch in die Partei-Mailkonten von den Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour einzudringen und Emails teilweise an externe Server weiterzuleiten. Über welchen Zeitraum und in welchem Umfang dies geschah, sei offenbar noch unklar.