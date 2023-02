Facebook-Konzern : Meta übertrifft Erwartungen trotz Umsatzrückgangs

Menlo Park So sieht Erleichterung der Investoren aus: Die Meta-Aktie springt um ein Fünftel, weil die Quartalszahlen nicht so schlimm wie erwartet ausfallen. Mark Zuckerberg verspricht zudem mehr Effizienz.

Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines erneuten Umsatzrückgangs besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Erleichterung der Anleger entlud sich in einem Kurssprung von rund 20 Prozent im vorbörslichen Handel am Donnerstag. Meta schraubte auch die Aktienrückkäufe um 40 Milliarden US-Dollar (rund 37 Mrd Euro) hoch und Gründer und Chef Mark Zuckerberg stellte weitere Kostensenkungen in Aussicht.