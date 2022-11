Online-Dienst : Musk denkt offenbar auch über Bezahl-Twitter nach

San Francisco Seit Musk Twitter übernommen hat, geht es teils chaotisch her. Erst wurden Mitarbeiter entlassen, nun sollen sie offenbar zurückkehren. Jetzt sorgt ein weiterer Bericht zu einem Bezahlmodell für Aufsehen.

Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen für Twitter überlegt der neue Besitzer Elon Musk laut einem Medienbericht auch, die Nutzung des Online-Dienstes kostenpflichtig zu machen. Das habe Musk in jüngsten Treffen mit seinem Berater David Sacks diskutiert, schrieb der gut vernetzte Tech-Reporter Casey Newton in der Nacht zum Dienstag in seinem Blog „Platformer“.