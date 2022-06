Mögliche Übernahme : Musk will Twitter unterhaltsamer machen

Tech-Ikone Elon Musk will Twitter auf eine Milliarde Nutzer bringen. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

San Francisco Zuletzt konnte man sich nicht mehr sicher sein, ob Elon Musk Twitter überhaupt noch kaufen will. Doch im Gespräch mit Twitter-Mitarbeitern schilderte der Tech-Milliardär nun seine Vorstellungen.

In einer Videokonferenz mit Mitarbeitern des Online-Dienstes sagte der Tech-Milliardär, Twitter müsse mehr Funktionalität bieten und unterhaltsamer sein - und nannte die chinesischen Apps WeChat und Tiktok als Vorbilder. So könne der US-Kurznachrichtendienst auf eine Milliarde Nutzer kommen.

Verifikation nur gegen Bezahlung

Offen für „ziemlich empörende“ Dinge

Bei Musks Raumfahrtfirma SpaceX bekamen Mitarbeiter hingegen gerade die Grenzen der internen Redefreiheit zu spüren. Sie hatten in US-Medien einen offenen Brief in Umlauf gebracht, in dem sie sein Verhalten unter anderem auf der Twitter-Plattform als peinlich und eine Ablenkung für das Unternehmen kritisierten. Mehrere Initiatoren des Briefs wurden entlassen, wie die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf eine interne E-Mail berichtete.