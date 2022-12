Streamingdienste : Netflix-Serie „Wednesday“ weiter auf Höhenflug

Berlin Schon jetzt kann sich „Wednesday“ mit Netflix-Hits wie „Squid Game“, „Stranger Things“ und „Haus des Geldes“ messen. Das Leben der Tochter der Addams Family interessiert Millionen Zuschauer weltweit.

In gerade mal zwölf Tagen gehört die von Tim Burton produzierte Mystery-Comedy-Serie „Wednesday“ schon zu den fünf erfolgreichsten Netflix-Serien der Geschichte. Die Serie mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family schickt sich an, die meistgesehene überhaupt zu werden, wenn es so weitergeht wie bisher.