Corona-Pandemie : Neue Version der Corona-Warn-App bereit für Booster-Impfung

Berlin Fast 34 Millionen Mal wurde die Corona-Warn-App in Deutschland heruntergeladen. Die Entwickler legen nun mit weiteren Funktionen nach.

Die Corona-Warn-App des Bundes ist in der neuen Version in der Lage, die Nutzer schnell über eventuell anstehende Auffrischungsimpfungen zu informieren. Damit passt das Projektteam aus Robert Koch-Institut, SAP und Deutscher Telekom die App weiterhin an das aktuelle Pandemie-Geschehen an.