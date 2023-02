Spiele : Nintendo senkt Jahresprognose

Tokio Geht der Switch lansgsam die Luft aus? Eigentlich konnte sich Nintendo bislang immer auf das Weihnachtsgeschäft und seine Konsole verlassen. Nun senkt das japanische Traditionshaus seine Prognosen.

Nintendos Spielekonsole Switch verliert nach sechs Jahren an Zugkraft. Der japanische Spielespezialist senkte am Dienstag die Absatzprognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr von 19 Millionen auf 18 Millionen Geräte. Der übliche Schub im Weihnachtsgeschäft sei diesmal geringer ausgefallen als in den beiden vergangenen Jahren, räumte Nintendo ein.