Nicht auf Link klicken : Warnung vor Paket-Info per Fake-SMS

Berlin Aktuell kursieren gefälschte SMS mit vermeintlichen Infos zu Paketsendungen. Verbraucherinnen und Verbraucher klicken besser nicht auf Links in solchen Nachrichten.

„Ihr Paket steht noch aus. Bitte bestätigen Sie Ihre Angaben hier“ - dann folgt in der SMS ein Link. Den sollten Sie keinesfalls anklicken, sondern die SMS sofort löschen. Denn solche oder ähnliche Fake-SMS werden aktuell vermehrt versendet. Sie stammen nicht wie behauptet etwa von DHL oder der Deutschen Post, sondern von Betrügern. DHL warnt vor den SMS und bekräftigt, selbst grundsätzlich keine Daten per SMS anzufordern oder per SMS über den Sendungsstatus zu informieren.

Kürzlich wurden erneut Telefonnummern und E-Mail-Adressen von hunderten Millionen Facebook-Nutzern in einem Hacker-Forum entdeckt. Die gestiegene Zahl von betrügerischen SMS in der vergangenen Zeit könnte mit dem Datenleck bei Facebook in Verbindung stehen, so Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wichtig sei sich typische Merkmale von Spam-Mails oder -SMS vor Augen zu führen: Etwa Rechtschreibfehler oder kryptische Absender- oder Linkadressen, die aber angeblich von renommierten Firmen stammen sollen.