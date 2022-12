Rollenspiel-Abenteuer : „Potionomics“: Fröhliches Tränkebrauen in der Hexenküche

Berlin Ohne heilende und verstärkende Items kommt wohl kein Videospieleheld aus. In „Potionomics“ wird man selbst zum Tränke-Verkäufer - doch zum Geschäft gehört mehr dazu als nur fröhliches Mischen.

In der Rolle der jungen Sylvia stehen Spielerinnen und Spieler vor einer großen Aufgabe. Ihr Onkel hat ihr seinen Tränke-Fachverkauf vermacht. Das Problem: Der Laden steht leider kurz vor dem finanziellen Ruin. Um die hohen Kredite abzubezahlen, muss sie nun selber in die Hexenküche und Tränke erfinden, brauen und verkaufen. Leider hat sie keinerlei Vorkenntnisse - und muss doch den Betrieb wieder auf Vordermann bringen.

Eine riesige Menge an möglichen Rezepten

Also ab an den Zauberkessel. Aus einer Vielzahl an Zutaten mischt man nun eigene Tränke zusammen. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Denn die Anzahl an Kombinationen ist riesig, und auch die Konkurrenz schläft nicht. Nicht jeder Mix ergibt dazu ein starkes Gebräu, sondern kann auch negative Effekte mitbringen, die die Qualität des Endprodukts schmälern.