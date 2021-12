Justiz : Russisches Gericht verhängt hohe Geldstrafe gegen Google

Google will das Urteil zunächst im Detail lesen und dann über weitere Schritte beraten. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Moskau Weil sich der Internetriese geweigert haben soll, „verbotene Inhalte“ zu löschen, ist Google durch ein Gericht in Russland zu einer Geldstrafe von rund 90 Millionen Euro veurteilt worden.

Das Unternehmen habe sich geweigert, „verbotene Inhalte“ zu löschen, teilt das Gericht in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Demnach hat sich die Höhe der Strafe erstmals am Jahresumsatz des Konzerns in Russland orientiert. Google wolle das Urteil zunächst im Detail lesen und dann über weitere Schritte beraten, teilte der Konzern mit.