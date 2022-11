Kriminalität : Schlag gegen britische Telefonbetrüger: 120 Festnahmen

Ein Zahlencode läuft in der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) über einen Bildschirm. Foto: Nicolas Armer/dpa

London/Den Haag Mehr als 20 Menschen pro Minute mit Fake-Anrufen hinters Licht führen und abkassieren - das geht mit der richtigen technischen Ausrüstung. Die bot eine Bande im Darknet an - und flog nun auf.

Beim bisher größten Schlag gegen Telefonbetrüger hat die britische Polizei etwa 120 Menschen festgenommen. Tausende Opfer seien mithilfe von Technik, die die Bande um einen 35-jährigen Mann im Darknet und über den Kurznachrichtendienst Telegram verkauft hatte, um Millionen Euro betrogen worden, teilte die Metropolitan Police in London am Donnerstag mit. Eine Internetseite, die in knapp anderthalb Jahren rund 3,7 Millionen Euro Gewinn gemacht habe, sei geschlossen worden.