Bitkom-Studie „Smart City“: München verteidigt Spitzenpostion vor Hamburg

Bonn ist gegenüber dem Vorjahr um fünf Plätze in der Rangliste abgerutscht und erreicht in diesem Jahr Platz 31 mit 73,3 von möglichen 100 Punkten. Für die Unterkategorie Verwaltung ging es mit Rang 35 um einen Platz nach oben. Überdurchschnittlich punktete Bonn in den Kategorien smarte Mobilität sowie IT und Kommunikation. Deutlich schlechter schnitt die Bundesstadt in den Kategorien Gesellschaft und Bildung sowie Energie und Umwelt ab. Falle eine Gemeinde in der Rangliste zurück, deute dies aber nicht auf eine Verschlechterung der Gesamtlage hin, sondern sei ein Indiz dafür, dass in anderen Städten die Digitalisierungsdynamik höher sei, erklärte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.