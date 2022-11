Nach Übernahme durch Elon Musk : Twitter informiert Mitarbeiter heute über ihre Job-Zukunft

San Francisco Es soll ein Schreiben mit dem Betreff „Ihre Rolle bei Twitter“ an die Mitarbeiter herausgehen - per Email. Als Vorsichtsmaßnahme und aus Angst vor Protesten die Twitter-Büros zu.

Die Mitarbeiter von Twitter sollen am Freitag per E-Mail erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch bei dem Online-Dienst arbeiten.

Das Schreiben werde mit dem Betreff „Ihre Rolle bei Twitter“ versehen sein, kündigte das Unternehmen in einer von mehreren US-Medien veröffentlichten Rundmail an. Medienberichten zufolge könnte mit 3700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz bei dem Kurznachrichtendienst wegfallen. Tech-Milliardär Musk hatte vergangene Woche den Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar abgeschlossen.

Der Rundmail zufolge sollen die Mitarbeiter, die bei Twitter bleiben können, die E-Mail zu 9.00 Uhr US-Westküstenzeit am Freitag (17.00 MEZ) an ihre Firmen-Adresse bekommen. Wer seinen Job verliert, erhält demnach Informationen über die weiteren Schritte an seine private E-Mail-Adresse.