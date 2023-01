Soziale Medien : Twitter-Software anderer Anbieter: Kein Zugang zum Dienst

Das Logo des sozialen Netzwerks Twitter an einem Gebäude der Firmenzentrale in San Francisco. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

San Francisco War es das mit den beliebten Twitter-Apps wie Tweetbot oder Twitterrific? Es gibt derzeit Probleme beim Zugang zum Twitter-Dienst - Absicht oder nur ein technisches Problem?

Twitter macht sein Geld mit Werbung: In der hauseignen App und der Web-Version werden Nutzern zwischen den von ihnen abonnierten Tweets bezahlte Beiträge präsentiert. In den Apps anderer Anbieter, die Twitter praktisch von Anfang an begleiten, gibt es keine Werbung. Somit verdient Twitter nichts, wenn Nutzer auf den Dienst dort zugreifen.