Soziale Medien : Ukraine-Krieg: Facebook erlaubt Ausnahme für Gewaltaufrufe

Facebook lockert seine Hassrede-Regeln, damit Betroffene ihrer Wut über die militärische Invasion in die Ukraine Luft machen können - Gewalt-Aufrufe gegen russische Zivilisten bleiben aber tabu. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Menlo Park „Tod den russischen Eindringlingen“ - normalerweise würde ein solcher Satz gegen die Facebook-Regeln verstoßen. Für bestimmte User lockert das soziale Medium nun aber seine Hassrede-Bestimmungen.

Der Facebook-Konzern Meta lockert teilweise seine Regeln, um Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen.

Our statement on what's happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep

Die Lockerung gelte nur für Nutzer in einigen Ländern, darunter Ukraine, Russland, Polen, Lettland, Litauen, Estland und Ungarn, schrieb die „New York Times“. In dem seit über zwei Wochen andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine machen viele Ukrainer ihrer Wut auch bei Facebook Luft.