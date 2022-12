Hasso-Plattner-Institut : Unsicher: Tastatur-Diagonalen als neuer Passwort-Hit

Keine simplen Wörter und bloß keine Tastatur-Muster: Passwörter, die leicht sind, sind in aller Regel auch leichtsinnig. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Potsdam Wie können schlechte Dinge unglaublich erfolgreich werden? Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Bei miesen Passwörtern liegt die Sache immerhin auf der Hand: schön leicht zu merken.

„123456“ hat es wieder einmal geschafft. Wie in den Vorjahren holt sich die Zahlenreihe den vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) vergebenen Titel des beliebtesten unsicheren Passwortes auch für 2022. Die nicht minder leichtsinnige Reihung „123456789“ rückt im Vergleich zum Vorjahr sogar weiter nach vorne, vom vierten auf den zweiten Platz.

Eine Überraschung gibt es erst auf Platz drei: „1Qaz2wsx3edc“ ist ein Neueinsteiger in die zweifelhafte Passwort-Top-Ten, mit der das HPI auf Basis einer Datenbank-Auswertung geleakter Zugangsdaten demonstriert, wie viele Menschen auf einfachsten Wörtern („passwort“) oder simplen Tastatur-Mustern („qwertz“) als Passwörtern vertrauen.

Auch Diagonalen sind Muster

Auch hinter dem kompliziert anmutenden „1Qaz2wsx3edc“ verbirgt sich ein einfaches und deshalb gefährliches Muster: Tastatur-Diagonalen von oben nach unten. Das „z“ im Passwort rührt vom englischen US-Standard-Tastaturlayout her. Beim deutschen Tastaturlayout steht an dessen Poition das „y“.

Die Datenbank lässt sich kostenlos abfragen. So können Nutzerinnen und Nutzer herausfinden, ob sie gehackt worden sind und Zugangsdaten von ihnen durchs Netz geistern. Eine ähnliche Datenbank, die diesem Zweck dient und gratis nutzbar ist, heißt „ Have I been pwned?“.