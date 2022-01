Elektronik : USB-C: Einheitliche Ladebuchsen in Handys rücken näher

USB-C: Einheitliche Ladebuchsen in Handys rücken näher

Ein Lightning-Ladestecker wird in ein Apple iPhone gesteckt. Nach dem Willen der EU-Länder soll es schon bald einheitliche Ladegeräte für Handys und andere Elektrogeräte geben. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Brüssel Für jedes Tablet oder Smartphone ein extra Ladekabel - das soll bald der Vergangenheit angehören. Die EU macht sich schon länger für einen einheitlichen Standard stark. Apple dürfte es nicht gefallen.

Einheitliche Ladegeräte für Handys und andere Elektrogeräte in der EU rücken näher. Künftig soll USB-C der Standard für die Buchsen in den Geräten werden. Darauf verständigten sich am Mittwoch Vertreter der EU-Länder.