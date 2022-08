Mehr Kontrolle, Datenschutz und Sicherheit : Gruppenchats heimlich verlassen - diese neuen Funktionen bekommt Whatsapp

Der Messenger WhatsApp bekommt im August zahlreiche neue Funktionen. Im Vordergrund des Updates stehen Datenschutz und Sicherheit in privaten Unterhaltungen. Auch beim Thema Datenschutz gibt es einige Neuerungen.

Der Messenger-Dienst WhatsApp ist aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Doch stand der seit 2014 zum Facebook-Konzern Meta gehörende Dienst in der Vergangenheit mehrfach in Kritik bei Datenschutz und Privatsphäre. Zwischenzeitlich legen die Entwickler jedoch großen Wert auf diesen Bereich, wie etwa die Einführung der automatischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zeigte. Im neuesten Update kommen nun weitere Funktionen in diesen Bereichen dazu.