Nutzer sollen vorsichtig sein Sicherheitslücke sorgt für Probleme bei WhatsApp

Zuerst hatte ein IT-Sicherheitsexperte die Lücke bei WhatsApp im Juni entdeckt und an Meta weitergegeben. Dort lautet der Rat an Nutzer, dass sie generell vorsichtig sein sollten, wenn sie Dateien über WhatsApp empfangen. Gerade in öffentlichen WhatsApp-Gruppen sollten Nutzer deshalb vorsichtig sein, welche Dateien sie runterladen und ausführen und sie im Zweifelsfall explizit von einem Virenscanner prüfen lassen. Zudem teilte Meta im Juli mit, dass die Sicherheitslücke behoben sei. IT-Sicherheitsexperten konnten den Fehler allerdings erneut reproduzieren.