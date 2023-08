Messenger Update in Planung Handynummern könnten für WhatsApp überflüssig werden

Nach Angaben von „WABetaInfo“, einem Portal, das unabhängig über Updates auf WhatsApp informiert, steht dem Messengerdienst eine große Neuerung bevor. WhatsApp arbeite derzeit an einem Update, das es Nutzern erlaubt, individuelle Benutzernamen für ihren Account zu wählen. Das könnte sich positiv auf die Privatsphäre der Nutzer auswirken: Um per Whatsapp in Kontakt zu treten, müssten Nutzer in Zukunft potenziell nicht mehr ihre private Handynummer, sondern lediglich ihren WhatsApp-Benutzernamen weitergeben.