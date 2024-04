Konferenz in Wien Wie können KI-Waffen kontrolliert werden?

Das von Österreich organisierte Treffen von Diplomaten und Fachleuten aus etwa 150 Ländern soll Schwung in die langjährigen Bemühungen zur Regulierung von Autonomen Waffen bringen. In den vergangenen zehn Jahren hatten Expertengespräche am Sitz der Vereinten Nationen in Genf zu keinen diplomatischen Verhandlungen über ein Regelwerk geführt. „Die Technologie schreitet rasant voran, und die Diplomatie kommt nicht nach“, warnte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. „Dies ist der Oppenheimer-Moment unserer Generation“, sagte er in Anspielung auf den gleichnamigen „Vater“ der Atombombe und den Beginn des nuklearen Wettrüstens.