Von Lockscreen bis Explorer : Windows 11 von Ballast befreien

München Unter Windows wird so einiges protokolliert, vorgeschlagen und beworben, was Nutzerinnen und Nutzer vielleicht gar nicht benötigen oder wollen. Aber das können Sie ändern.

Microsoft sammelt in Windows 11 Daten zur Nutzung und Leistung, zeigt etwa auf dem Sperrbildschirm Werbung für eigene Dienste an oder mischt Internet-Treffer in lokale Suchen. Nutzerinnen und Nutzer, die das nervt, können aber etwas dagegen tun, berichtet das Computermagazin „Chip“ (Ausgabe 11/22). Dazu sind nur Änderungen in den Windows-Einstellungen sowie im Dateiexplorer notwendig: