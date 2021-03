Computerkriminalität : Zehntausende E-Mail-Server wegen Microsoft-Lücke gehackt

Washington Die Schätzungen über die Zahl der Betroffenen gehen auseinander. Sicher ist: Zehntausende Server wurden jüngst Opfer von Hackern. Laut Microsoft gibt es auch Hinweise auf das Ursprungsland der Attacke.

Für die Schwachstelle in Microsofts Software Exchange Server gibt es seit vergangenem Mittwoch zwar ein Sicherheitsupdate. Es muss aber von den Kunden installiert werden. Am Freitag ermahnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Tausende deutsche Unternehmen, die Lücke schnell zu stopfen.