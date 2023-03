Wie das digitale Zeitalter alle Generationen erfasst : Zweifingerzoom auf Papier und das Warten auf die Zeitlupe

Bonn Doppeltipper auf den Notizblock aus Papier, Zweifingerzoom beim gedruckten Foto - das digitale Zeitalter führt zu allerlei Verwirrung. Und der aktuell jüngsten Generation muss das Konzept "Papier" erst mal nähergebracht werden.

Angehörige der sogenannten „Generation Z“, also der Jahrgänge ab 1995 aufwärts, bezeichnen sich ja gern als „digital natives“, also Menschen, die mit Digitaltechnologien aufgewachsen sind und diese nicht, wie die älteren Generationen, erst mal kennenlernen mussten. Meine „Generation Y“, also die Millenials, empfindet dann oft irgendwas zwischen Scham und Trotz, weil wir etwas behäbiger mit „Pong“, Tamagotchi und Commodore ins digitale Zeitalter aufbrachen und Handy und Internet in unserer Kindheit nicht allgegenwärtig waren. Generationen, die vor 1981 geboren wurden, können darüber nur müde lächeln.