Fußball-Bundesliga Dortmunder „Nicht-Leistung“: BVB geht in Stuttgart unter

Die Dortmunder spielten eine miserable erste halbe Stunde. Erinnerungen an ihre schwachen Auftritte in Stuttgart in der Vorsaison wurden wach, als sie sowohl in der Liga als auch im Pokal verloren und enttäuscht hatten. Nationalspieler Anton trug damals noch Trikot und Kapitänsbinde des VfB. Bei seiner Rückkehr nach Stuttgart wurde er von den Heim-Fans mit heftigen Pfiffen und einem Schmähplakat empfangen. Dem Verteidiger hatten die Stuttgarter Anhänger den Wechsel zum BVB deutlich übler genommen als Offensivmann Guirassy.