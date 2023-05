Halbfinale gegen USA Eishockey-Team will erste WM-Medaille seit 70 Jahren

„Toll für uns, noch mal die Chance zu haben. Ich denke, wir gehen mit viel Elan in die Partie und wollen diesmal was holen“, sagte Kapitän Moritz Müller vor dem Halbfinale am Samstag gegen die USA (17.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport). „Wir müssen einfach so spielen wie gegen die Schweiz. Mit Herzblut, mit Leidenschaft und jeder einfach für jeden“, sagte NHL-Stürmer John-Jason Peterka.