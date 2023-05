Halbfinale gegen USA Eishockey-WM 2027 in Deutschland - „Meilenstein für den DEB“

Der Zuschlag ist auch finanziell notwendig, um auch zukünftig alle sportlichen Reformen umsetzen zu können. „Aktuell haben wir noch ordentlich Liquidität, aber wir müssen natürlich haushalten mit steigenden Kosten“, sagte Merten: „Wir wollen das, was wir zusätzlich reinholen, weiter in die Jugend, in die Frauen investieren, damit wir auch in sechs, acht Jahren wieder Nationalmannschaften haben, die in ein Halbfinale oder Finale kommen.“