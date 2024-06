Eltern-Kind-Zentrum an der Uniklinik Bonn Kann Kunst beim Heilen helfen?

Auf der Safari-Station riecht es nach Desinfektionsmittel. Es piept und brummt – eine Symphonie der Maschinen, nicht der Natur. In Zimmer 25 weint ein Kind. An der Tür: zwei Namen in geschwungener Handschrift. Daneben klebt die Zeichnung eines Elefanten. Er hat freundliche, runde Augen. Leise unterhalten sich zwei Pflegerinnen. Immer wieder geht ihr Blick zu dem Überwachungsmonitor. Bunt und wellenförmig sind die Linien der Herzfrequenz darauf.