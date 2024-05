Bundesliga Ende einer Ära: Reus verlässt BVB zum Saisonende

Marco Reus wirkte sichtlich bewegt. In einer Videobotschaft an die Fans kündigte der in Dortmund als Kultfigur verehrte 34-Jährige das baldige Ende einer Ära an. Zermürbt vom zuletzt vergeblichen Kampf um einen Stammplatz wird er seinen Herzensclub am Saisonende nach insgesamt mehr als 21 Jahren verlassen und sucht laut Vereinsmitteilung ein „neues Abenteuer“. Dem Vernehmen nach liebäugelt der Fußball-Profi mit einem Wechsel in die USA.