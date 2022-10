Thomy hat Design geändert : Ende einer Ära: Senfgläser nicht mehr in Trinkglas-Form

Meinung Bonn Es ist das Ende einer Ära: Thomy ersetzt bei den Senfgläsern seine traditionelle Trinkglas-Form durch einen Schraubverschluss. Senfglas-Fans sind verzweifelt. Zu Recht, findet unser Autor.

Dass es Trinkgläser gibt, die man einfach so kaufen kann, Gläser, in denen vorher kein Senf drin war: Das können sich manche Menschen gar nicht vorstellen. Ob aus der blanken Not heraus, der Umwelt zuliebe oder weil es einfach Kult ist, umgibt man sich mit Gläsern, die im „ersten Leben“ etwa Behältnisse für Delikatesssenf mittelscharf waren und jetzt für den Genuss von Säften oder Bier genutzt werden. Keine neue Idee: In den 1830er Jahren wurde ein solches wiederverwendbares Gefäß erstmals von dem Berliner Carl Kühne zum „Deutschen Reichs-Gebrauchsmuster“ angemeldet: ein kleines Pressglas mit Henkel, das sich, wenn der Senf gegessen war, als Trinkglas weiter verwenden ließ. In den 1950er, 1960er Jahren setzte sich das Senf-Trinkglas breit durch. Zeitlose Form, robust, billig: ein solides, äußerst beliebtes Alltagsglas für alle.