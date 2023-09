Basketball-WM „Endlich sexy“: Schröder und Co. in Gold-Form nach Manila

Herbert wechselte Schröder daraufhin aus, der 29-Jährige zahlte nach seiner rund sieben Minuten langen Denkpause mit einer herausragenden Leistung (24 Punkte, zehn Assists) alles zurück. „Wir müssen einen besseren Job machen, um in die Partie zu kommen. Wir können nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen, gerade jetzt, wo es in die K.o.-Runde geht“, warnte Schröder. Das erste deutsche WM-Viertelfinale seit 2006 steigt am Mittwoch in der Mall of Asia Arena in der philippinischen Hauptstadt Manila gegen Lettland.