Strom und Gas Energiepreise sinken: Verbraucherschützer raten zu Wechsel

„Die Gründe für die Preisunterschiede bei den Endverbraucherpreisen liegen in der Beschaffungsstrategie der Energieversorger“, erklärt der Experte. So deckten sich die Versorger in der Regel rechtzeitig an den Börsen ein, um extreme Preisschwankungen auszugleichen und sie nicht unmittelbar an die Endkunden weitergegeben zu müssen.