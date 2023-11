EURO 2024 Enttäuschte Mehrheit: So kommt man trotzdem an EM-Tickets

„Deine Ticketbewerbung war teilweise erfolgreich. Wir haben eine große Anzahl an Ticketbewerbungen erhalten, die die Anzahl der für die UEFA EURO 2024 verfügbaren Tickets bei Weitem übersteigt“, hieß es beispielsweise in den am Dienstag verschickten Mails. Nun muss man schnell sein. Bis Freitag 14.00 Uhr müssen die Karten bezahlt sein, sonst „werden die Tickets von deinem Benutzerkonto entfernt“. Die Karten werden im Anschluss digital zur Verfügung gestellt. Wer sofort bezahlen wollte, brauchte am Dienstagmittag allerdings etwas Geduld. Man landete erst einmal in einem virtuellen Warteraum.