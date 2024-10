2. Fußball-Bundesliga Erst sprechen die Töchter: Van Wonderen übernimmt Schalke

Die Verkündung des neuen Schalke-Trainers Kees van Wonderen fand gewissermaßen an einem niederländischen Kaffeestand statt - zumindest inoffiziell durch die Familie. „Er geht nach Deutschland zu Schalke. Das ist super spannend“, sagt seine Tochter Emilie van Wonderen in einem ESPN-Video. „Er hat da richtig viel Lust drauf. Er ist super enthusiastisch und kann nicht warten, dass es losgeht“, erklärte ihre Schwester Maaike in dem vor dem Stadion „De Adelaarshorst“ in Deventer aufgezeichneten Beitrag.