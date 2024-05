Primera División „Es ist unsere Zeit“: Flick soll Barça zu neuem Ruhm führen

Hansi Flick klatschte in die Hände und strahlte in die Kamera. „Culers, es ist unsere Zeit. Força Barça“, sagte der 59-Jährige auf Katalanisch in einer vom FC Barcelona verbreiteten Videobotschaft. „Culers“, so werden die Fans des ruhmreichen spanischen Fußball-Weltclubs genannt. Flick will ihnen und sich selbst künftig wieder Freude bereiten.