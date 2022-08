Manchester Unided : Fast 90 Minuten auf der Bank: Ronaldo der große Verlierer

Manchester Rekordmeister Manchester United stoppt mit einen Sieg gegen Liverpool seine Krise. Cristiano Ronaldo blieb dabei weitgehend auf der Ersatzbank. Die Frage nach seiner Zukunft stellt sich mehr und mehr.

Wie ein Sieger sah Cristiano Ronaldo nicht aus. Mit verkniffener Miene verließ der Superstar den Rasen im Old Trafford nach dem 2:1-Sieg von Manchester United gegen den FC Liverpool.

Denn fast das ganze Spiel schmorte der 37-Jährige, der Man United gerne verlassen will, am Montagabend auf der Bank - quasi Majestätsbeleidigung. Während der Partie starrte der fünfmalige Weltfußballer oft ins Leere, während sich seine Teamkollegen auch mal unterhielten - Ronaldo wirkte isoliert. Erst in der 86. Minute wurde er eingewechselt.