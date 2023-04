30. Spieltag FC Bayern bejubelt Rückkehr an Tabellenspitze

Die stark ersatzgeschwächten Berliner von Trainer Pal Dardai sind trotz aufopferungsvoller Abwehrarbeit nach der nächsten Niederlage und (Teil-)Erfolgen der Konkurrenz auf dem Weg in die 2. Liga. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang. „Die Mannschaft hat gekämpft“, sagte Dardai. „Nächste Woche trainieren wir offensiv, und gegen Stuttgart geht es wieder los.“ Florian Niederlechner äußerte ein „Kompliment an die Jungs, so musst du auftreten im Abstiegskampf“.