DFB-Team Flicks Gelassenheit und Gündogans Führungsrolle

„Wir wollen uns gut vorbereiten und alles in die Spiele reinlegen“, sagte Flick. Auch als Konsequenz der vergangenen, schwer enttäuschenden Monate mit nur vier Siegen in 16 Länderspielen kündigte er eine neue Spielphilosophie an - mit dem Münchner Joshua Kimmich zumindest vorerst in neuer Rolle. Der 28-Jährige sei ein „absoluter Profi und ein absoluter Teamplayer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt“, betonte Flick. Er bestätigte indirekt, dass Kimmich wieder auf die von ihm ungeliebte rechte Verteidigerposition rücken muss. Öffentlich gesprochen hat Kimmich in dieser Woche nicht.