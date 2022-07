Luftverkehr : Flugchaos geht weiter - Ganztägiger Warnstreik bei Lufthansa

Kaum Schlangen am Münchener Flughafen : Was läuft am Flughafen München besser als in Köln/Bonn? Am Münchner Flughafen fallen auch Flüge aus, aber an der Fluggastkontrolle bleibt das Chaos aus, wie Passagiere es seit den Sommerferien am Airport Köln/Bonn erleben. Wir haben nachgefragt, was die Bayern besser machen.