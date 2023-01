16. Spieltag : Frankfurt neuer Zweiter - Köln deklassiert Werder

Berlin Freiburg muss nach einem schwachen Auftritt Platz 2 räumen. Bruno Labbadia gelingt nur ein zum Teil erfolgreiches Comeback. Bochum feiert, Union dreht das Spiel - und Bremen blamiert sich in Köln.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern und hat den FC Schalke 04 in noch größere Abstiegsnot gestoßen. Die Hessen gewannen gegen das Schlusslicht mit 3:0 (1:0) und überholten den bisherigen Zweiten SC Freiburg, der deutlich mit 0:6 (0:3) beim VfL Wolfsburg verlor.

Auch der 1. FC Union Berlin zog durch ein 3:1 (0:1) nach Rückstand gegen die TSG 1899 Hoffenheim an den Breisgauern vorbei. Das Verfolger-Trio ist punktgleich fünf Zähler hinter den Bayern. Ein Debakel erlebte Werder Bremen, das 1:7 (1:5) beim 1. FC Köln verlor.

Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia kam mit seinem neuen, alten Club VfB Stuttgart zu einem 1:1 (1:1) gegen den FSV Mainz 05, die Schwaben belegen den Relegationsplatz 16. Der VfL Bochum stieß derweil Hertha BSC durch ein 3:1 (2:0) auf Platz 17. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) gastiert Werder Bremen beim 1. FC Köln.

Am Abend nahmen die Kölner den SV Werder regelrecht auseinander. Bereits zur Pause stand es 5:1. Linton Maina (9. Minute), Steffen Tigges (15./21.), Ellyes Skhiri (30.) und Denis Huseinbašić (36.) trafen im 1712. Bundesligaspiel der Kölner zur schnellsten 5:0-Führung der Clubgeschichte. Niclas Füllkrug (38.) war für Werder erfolgreich. In Hälfte zwei stellten Skhiri (54.) und Bremens Marco Friedl (76./Eigentor) den Endstand her.