Ausfälle auch in Köln/Bonn : Frankfurt: Zahlreiche Fluggäste wegen Warnstreiks gestrandet

Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen am Mittwoch aus Das Chaos an Flughäfen in NRW geht weiter. Am heutigen Mittwoch müssen am Flughafen Köln/Bonn erneut Flüge gestrichen werden. Weiterhin gibt es abermals mehrere Verspätungen.