EURO 2024 Frankreich und die Folgen von Mbappés Nasenbeinbruch

Für Deschamps ist er unbestrittener Anführer. Mbappé setzte auch vor dem Spiel schon ein viel beachtetes Zeichen, als er angesichts des Rechtsrucks in seiner Heimat bei der Europawahl die junge Generation in Frankreich aufrief, sich an der anstehenden Neuwahl zum französischen Parlament zu beteiligen. „Dies ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Landes. Vielleicht ist er so wichtig wie noch nie“, sagte Mbappé und maß der Situation sogar größere Bedeutung bei als dem eigenen EM-Auftakt.