Nations League „Frustrierend“: DFB-Frauen nach 0:2 gegen Dänemark ratlos

„Es ist natürlich schwer, das zu analysieren. Wir sind bemüht, ackern, haben viel umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben“, klagte Frohms. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt ohnehin nicht, bereits am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) geht es in Bochum gegen Island weiter. Weiterer Gegner in der Gruppe 3 der Liga A ist Wales. Nur die Gruppenersten kommen in die Endrunde, wo die beiden einzigen europäischen Olympia-Plätze für Paris 2024 ausgespielt werden. Die beiden nächsten Spiele in dem neuen Wettbewerb finden am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island statt.