Vorbereitungsspiel : Füllkrug erlöst Flick: 1:0 beim mauen WM-Test gegen Oman

Maskat Den einzigen WM-Test nutzt Hansi Flick für personelle Experimente. Beim 1:0 im Oman kann sich die zweite Reihe des DFB-Teams kaum empfehlen. Eine peinliche Nullnummer verhindert ein Debütant.

Mehr Glück hatte Füllkrug, der in der 80. Minute genau das erledigte, wofür ihn Flick nominiert hat - einen späten Lucky Punch. „Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte“, sagte der Werder-Stürmer und mahnte, den schwachen Auftritt im Oman „realistisch“ einzuschätzen. „Es war alles okay, es hat seinen Sinn erfüllt“, sagte Coach Flick nach Schlusspfiff milde.

„Wir denken jetzt an Japan“

Der Bundestrainer hatte die letzte Partie vor dem Turnierstart in Katar zum großen Experimentierfeld gemacht und verzichtete auf Stammkräfte wie Jamal Musiala, Serge Gnabry und Niklas Süle wie auch auf ein Comeback von Rio-Held Mario Götze. Statt einem WM-Rhythmus ging es für Flick im gut gefüllten Sultan-Kabus-Stadion von Maskat, in dem die 25.564 Fans von einem Vorsänger leidenschaftlich animiert ihr Team feierten, um letzte Erkenntnisse. Und die fielen trotz des späten Siegtreffers überwiegend negativ aus.

Die Gruppengegner Japan, Spanien und Costa Rica müssen so vor Deutschland jedenfalls keine große Angst haben. Flick hat nach dem Einzug in das Turnierquartier Zulal Wellness Resort am Donnerstag im Endspurt der ohnehin kurzen Vorbereitung noch viel zu tun. Gegen Japan wird eine andere deutsche Startelf spielen. „Wir denken jetzt an Japan, wollen die ersten drei Punkte einfahren. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird“, sagte DFB-Kapitän Manuel Neuer.