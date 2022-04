Aus für Union : „Gänsehaut“: Forsberg schießt Leipzig ins Pokal-Finale

Leipzig So stellen sich die Fans die Schlussphase eines Halbfinales vor. RB Leipzig und Union Berlin belauern sich lange - und dann trifft doch noch der eingewechselte Torjäger. RB greift in dieser Saison nach zwei Titeln.

„Das sind Momente, die muss man genießen“

„Das ist Gänsehaut, spannender kann ein Pokalabend nicht sein. Das ist schon überwältigend“, sagte RB-Clubchef Oliver Mintzlaff, der Trainer Domenico Tedesco nach dem Schlusspfiff herzlich umarmt hatte, bei Sky. „Da fällt natürlich schon Druck ab. Das sind Momente, die muss man genießen.“ Tedesco schaute sich den Jubel seiner Spieler mit den Fans zunächst mit ein bisschen Distanz an. „Den ein oder anderen erkennt man dann nicht mehr. Das sind eigentlich introvertierte Jungs“, sagte er gut gelaunt in der ARD.

André Silva (61. Minute) per Foulelfmeter und der eingewechselte Forsberg (90.+1) drehten vor 47.069 Zuschauern den Rückstand durch Sheraldo Becker (25.). In das Finale wird Leipzig, das in der Europa League ebenfalls in das Endspiel einziehen kann, erstmals als Favorit gehen. So nah dran waren die Sachsen am ersten Titel der Clubgeschichte noch nicht.