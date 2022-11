Nahverkehr : Geduldsprobe um das 49-Euro-Ticket

Berlin/Bremen Es soll Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets werden, doch über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets gibt es Streit. Und: Ein Start erst im Frühjahr möglich

Am Dienstag wollten die Verkehrsminister von Ländern und Bund über offene Fragen beraten, dabei geht es vor allem um die Finanzierung. Wissing sagte der Funke-Mediengruppe: „Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der alle bindet. Wichtig ist, dass dieser jetzt zügig umgesetzt wird und nicht ständig neue Dinge diskutiert werden.“ Ziel sei die schnellstmögliche Einführung des Tickets im kommenden Jahr.

Bund und Länder zahlen je zur Hälfte

Das digitale, bundesweit gültige Deutschlandticket ist für einen Einführungspreis von 49 Euro im Monat in einem monatlich kündbaren Abonnement vorgesehen - das ist grundsätzlich beschlossen. Es ist der Nachfolger des millionenfach verkauften 9-Euro-Tickets aus dem Sommer.

Allerdings kritisiert der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Bund und Länder hätten bei der Finanzierung des Deutschlandtickets einen Deckel eingezogen. Es gebe keine sogenannte Nachschusspflicht, falls die Kosten steigen sollten - diese blieben in einer wegen hoher Energiekosten ohnehin angespannten Lage dann an den Unternehmen hängen.

Monatliche Kündbarkeit

Allein die monatliche Kündbarkeit des Deutschland-Tickets führe zu erheblichen zusätzlichen Einnahmenrisiken, erklärte Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff am Dienstag: „Die Bundesregierung kann dieses wirtschaftliche Risiko nicht komplett auf unsere Branche verlagern.“ ÖPNV-Tarife müssten in Deutschland genehmigt werden. „Und keine zuständige Behörde wird einen Tarif genehmigen, dessen Gegenfinanzierung in Teilen unklar ist.“