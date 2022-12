Skispringen : Geiger gelingt starker Tournee-Start - Granerud siegt

Halvor Egner #Granerud 🇳🇴 WINS!!! 🥳🥇 Piotr #Żyła 🇵🇱 and Dawid #Kubacki 🇵🇱 complete the podium in second and third place! 🦅👏#4hills #vierschanzentournee #oberstdorf #skijumping #skispringen #skokinarciarskie



📸: IMAGO / Eibner pic.twitter.com/JZXmt0oCIa